Tournée du BiblioGysmo à Attigny – Attigny, 11 juin 2025 07:00, Attigny.

Ardennes

Tournée du BiblioGysmo à Attigny 21 place Charlemagne Attigny Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-11

fin : 2025-06-11

Date(s) :

2025-06-11

Le conteur Paul Griette, accompagné de ses mules et sa bibliothèque itinérante, arpente les routes des Ardennes pour venir à votre rencontre et vous offrir une multitude d’histoires.Gysmo et Mimule, ses fidèles compagnons l’accompagnent pour le plus grand plaisir des petits et grands. Rendez-vous à 15h

.

21 place Charlemagne

Attigny 08130 Ardennes Grand Est +33 9 67 36 26 62 bibliothèque.attigny@orange.fr

English :

The storyteller Paul Griette, accompanied by his mules and his traveling library, travels the roads of the Ardennes to meet you and offer you a multitude of stories. Gysmo and Mimule, his faithful companions, accompany him for the delight of young and old. Rendezvous at 3pm

German :

Der Geschichtenerzähler Paul Griette reist mit seinen Maultieren und seiner Wanderbibliothek durch die Straßen der Ardennen, um Sie zu treffen und Ihnen eine Vielzahl von Geschichten anzubieten. Gysmo und Mimule, seine treuen Begleiter, begleiten ihn zur Freude von Groß und Klein. Treffpunkt um 15 Uhr

Italiano :

Il cantastorie Paul Griette, accompagnato dai suoi muli e dalla sua biblioteca itinerante, percorre le strade delle Ardenne per incontrarvi e raccontarvi una moltitudine di storie, accompagnato dai suoi fedeli compagni Gysmo e Mimule, per la gioia di grandi e piccini. Appuntamento alle 15:00

Espanol :

El cuentacuentos Paul Griette, acompañado de sus mulas y su biblioteca ambulante, recorre los caminos de las Ardenas para ir a su encuentro y contarle multitud de historias, acompañado de sus fieles compañeros Gysmo y Mimule, para deleite de grandes y pequeños. Cita a las 15.00 h

L’événement Tournée du BiblioGysmo à Attigny Attigny a été mis à jour le 2025-05-22 par Ardennes Tourisme