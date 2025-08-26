Tournée du CinéMo en Ile-de-France (projections de films, médiation et ateliers cinéma) Commune de Meaux Meaux

Tournée du CinéMo en Ile-de-France (projections de films, médiation et ateliers cinéma) 26 – 29 août Commune de Meaux Seine-et-Marne

Gratuit et accessible sans inscription, dans la limite des 72 places du CinéMo

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-08-26T09:00:00 – 2025-08-26T20:00:00

Fin : 2025-08-29T09:00:00 – 2025-08-29T20:00:00

Le CinéMo est un camion-cinéma de 72 places, qui propose des projections de longs et courts métrages, des médiations thématiques et des ateliers de pratique cinéma.

Du 26 juin au 11 octobre, le CinéMo va silloner les villages, quartiers et campings d’Ile-de-France pour proposer une expérience cinéma unique et gratuite aux habitants.

Autour du thème « un pas vers l’autre » les spectateurs sont invités à découvrir des films autour de sujets de société et de la vie quotidenne, et à échanger avec les médiatrices du CinéMo pendant des séances de médiation.

Des séances de courts-métrages sont également proposées pour permettre aux spectateurs de découvrir différentes techniques cinéma, et apprendre les dessous de la réalisations de films à l’occasion d’ateliers de pratique cinéma.

Accessible à partir de 3 ans, le CinéMo est doté d’une salle de cinéma intérieure totalement équipée, chauffée et climatisée, pour permettre à toutes et tous de découvrir, partager et échanger autour d’une expérience cinéma inoubliable !

Commune de Meaux 77100 Meaux Meaux 77100 Seine-et-Marne Île-de-France

© Matthieu Joffres et Yann de Gaetano