Tournée du Cœur 2 La Salle des Fêtes Bordeaux Grand Parc Bordeaux

Tournée du Cœur 2 Mercredi 12 novembre, 20h30 La Salle des Fêtes Bordeaux Grand Parc Gironde

Placement Libre Debout

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-12T20:30:00+01:00 – 2025-11-12T23:30:00+01:00

Fin : 2025-11-12T20:30:00+01:00 – 2025-11-12T23:30:00+01:00

Forte du succès retentissant de sa première édition à l’automne dernier (95 % de remplissage, près de 74 000 repas financés pour les Restos du Cœur), LA TOURNÉE DU CŒUR revient plus forte que jamais avec un objectif clair : atteindre également les 74 000 repas offerts à l’issue de cette nouvelle tournée. Chaque date contribue concrètement à la lutte contre la précarité alimentaire en France.

Le concept est simple : À chaque date, c’est une soirée de solidarité qui se joue, sur fond de rock survolté, d’énergie positive et d’engagement concret. C’est un élan collectif, porté par des artistes engagés, une équipe de production rodée et un public fidèle à la cause.

Au programme, un plateau rock accessible, festif et intergénérationnel :

CELKILT : véritables bêtes de scène et figures incontournables du rock celtique, ils embarquent le public dans un tourbillon d’énergie.

LES 3 FROMAGES : entre riffs acérés et humour bien senti, ces Bretons experts en « rock’n’drôle » déchaînent les foules. Un nouvel album verra le jour en octobre 2025.

MIRABELLE : révélation pop-punk de la scène actuelle, fraîche et percutante.

La Salle des Fêtes Bordeaux Grand Parc 39 cours de luze Bordeaux 33300 Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Gironde Nouvelle-Aquitaine 0533894603 https://www.bordeaux.fr/la-salle-des-fetes-bordeaux-grand-parc https://www.facebook.com/SDFBGP;https://www.instagram.com/sdfbgp/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketmaster.fr/fr/manifestation/celkilt-les-3-fromages-mirabelle-billet/idmanif/626263 »}]

LA TOURNÉE DU CŒUR II : Du rock, du cœur et une cause essentielle qui rassemble Pour cette 2e édition, nos invités seront CELKILT, LES 3 FROMAGES et MIRABELLE Tournée du coeur restos du coeur

3AG Production / RageTour / Siln’Co