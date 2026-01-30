Tournée du groupe Sonechko de Lviv Sewen

Tournée du groupe Sonechko de Lviv

65 Grand Rue Sewen Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-03-17 20:00:00

fin : 2026-03-17

Date(s) :

2026-03-17

Spectacle unique mettant en lumière la résilience du peuple ukrainien et l’espoir incarné par sa jeunesse. La tournée 2026 soutient, comme depuis 32 ans, familles, écoles et orphelinats en Ukraine. Le groupe folklorique SONECHKO (36 jeunes artistes de Lviv) propose près de deux heures de danses, chants et musiques traditionnelles.

Un spectacle unique qui mettra en lumière la résilience du peuple ukrainien face à l’adversité, en rendant hommage aux enfants devenus le symbole de l’espoir.

La tournée 2026 servira à nouveau, comme tous les ans depuis 32 ans, à soutenir nos familles, écoles, enfants et Orphelinats en Ukraine. Une école de danse et de chant Folklorique (36 jeunes artistes) qui alterneront les performances avec du folklore, des danses et des chants de leur pays d’origine, avec leur virtuosité, la beauté de leurs costumes traditionnels et le sourire d’une jeunesse fière de pouvoir présenter leur savoir artistique, loin du bruit des bottes et des canons.

Un programme de près de deux heures Ce groupe folklorique du nom de SONECHKO est originaire de la ville Lviv en Ukraine et a été fondé par la chorégraphe MARIYA ONYSKO, qui le dirige actuellement. Accompagné par OLENA VASKOVYCH Maître du Cœur de l’ensemble vocal et de la chorégraphie du groupe, soutenu par le jeune musicien accordéoniste BOGDAN ZVARYCH.

SONECHKO a déjà représenté la culture ukrainienne dans différents hauts lieux de la culture à travers l’Europe, lors de compétition et de festival. Ils ont été récompensés par des certificats honorifiques, des trophées et de nombreuses médailles.

Les entrées restent gratuites, vos dons seront les bienvenus. .

65 Grand Rue Sewen 68290 Haut-Rhin Grand Est +33 6 01 44 79 36

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A unique show highlighting the resilience of the Ukrainian people and the hope embodied by their youth. As it has for the past 32 years, the 2026 tour supports families, schools and orphanages in Ukraine. The SONECHKO folk group (36 young artists from Lviv) performs nearly two hours of traditional dance, song and music.

L’événement Tournée du groupe Sonechko de Lviv Sewen a été mis à jour le 2026-01-30 par Office de Tourisme de la Vallée de la Doller et du Soultzbach