Tournée du groupe Sonechko

Fessenheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-03-28 20:00:00

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Spectacle de danses et chants folkloriques ukrainiens avec 36 artistes du groupe Sonechko. Au profit des familles, écoles, enfants et orphelinats en Ukraine. Avec l’aide de l’association Accueil des enfants de Tchernobyl . 0 .

Fessenheim 68740 Haut-Rhin Grand Est +33 6 01 44 79 36

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Tournée du groupe Sonechko Fessenheim a été mis à jour le 2026-01-26 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach