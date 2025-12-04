Tournée du Père Noël Dans la ville Biarritz
Tournée du Père Noël Dans la ville Biarritz vendredi 19 décembre 2025.
Tournée du Père Noël
Dans la ville 12 Avenue Edouard VII Biarritz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-19
fin : 2025-12-24
Date(s) :
2025-12-19
Juché sur son traineau lumineux, le Père Noël fera sa traditionnelle tournée de Biarritz tous les soirs.
Dans le centre ville 18h à 20h (départ à 18h devant l’Hôtel de ville)
Dans les quartiers 20h à 22h .
Dans la ville 12 Avenue Edouard VII Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 22 37 10
English : Tournée du Père Noël
L’événement Tournée du Père Noël Biarritz a été mis à jour le 2025-12-12 par OT Biarritz