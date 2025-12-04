Tournée du Père Noël Dans la ville Biarritz

Tournée du Père Noël

Dans la ville 12 Avenue Edouard VII Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-12-19

fin : 2025-12-24

2025-12-19

Juché sur son traineau lumineux, le Père Noël fera sa traditionnelle tournée de Biarritz tous les soirs.

Dans le centre ville 18h à 20h (départ à 18h devant l’Hôtel de ville)

Dans les quartiers 20h à 22h .

