Tournée estivale à Caen la mer Cinéma en plein air Épron vendredi 29 août 2025.

Parc des Rizières Épron Calvados

À la manière des actualités diffusées autrefois dans les cinémas français, l’Institut national de l’audiovisuel (INA) fait revivre en images l’histoire des communes accueillant la toile itinérante du cinéma Lux. Archives et 7e art s’illuminent à la tombée de la nuit.

29 Août Le Voyage extraordinaire de Samy

English : Tournée estivale à Caen la mer Cinéma en plein air

Like the newsreels that used to be shown in French cinemas, the Institut national de l?audiovisuel (INA) brings to life the history of the towns and villages where the travelling Lux cinema was set up. Archives and 7th art light up as night falls.

august 29: Le Voyage extraordinaire de Samy

Epron, Parc des Rizières

German : Tournée estivale à Caen la mer Cinéma en plein air

Nach dem Vorbild der Wochenschauen, die früher in den französischen Kinos gezeigt wurden, lässt das Institut national de l’audiovisuel (INA) die Geschichte der Gemeinden, in denen die Wanderleinwand des Lux-Kinos zu sehen ist, in Bildern wieder aufleben. Die Archive und die 7. Kunst werden bei Einbruch der Dunkelheit beleuchtet.

29. August: Die außergewöhnliche Reise von Samy

Epron, Parc des Rizières

Italiano :

Così come i cinegiornali venivano proiettati nei cinema francesi, l’Institut national de l’audiovisuel (INA) fa rivivere per immagini la storia delle città e dei villaggi che ospitano il cinema Lux itinerante. Gli archivi e la settima arte si illuminano al calar della sera.

29 agosto: Lo straordinario viaggio di Samy

Epron, Parco delle Rizières

Espanol :

Del mismo modo que se proyectaban los noticiarios en los cines franceses, el Institut national de l’audiovisuel (INA) revive en imágenes la historia de las ciudades y pueblos que acogen el cine itinerante Lux. Los archivos y el séptimo arte se iluminan al caer la noche.

29 de agosto: El extraordinario viaje de Samy

Epron, Parque de Rizières

