Tournée évènement Les Choristes, 20 ans déjà, avec la Maîtrise Saint Marc Colmar

14 Place St Joseph Colmar Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Début : Mercredi 2025-12-10 20:00:00

2025-12-10

Un voyage musical mêlant les œuvres inoubliables du film “Les Choristes” et de sublimes pièces du répertoire sacré. Une expérience musicale et humaine.

Les Choristes en tournée en Alsace et dans toute la France 20 ANS DÉJÀ!

Après le succès phénoménal du film et des représentations scéniques, le chœur mythique “Les Choristes” revient en 2025 pour une tournée grandiose sous le signe de l’émotion et du partage. L’occasion de célébrer déjà les 20 ans de ce phénomène musical qui a touché des millions de spectateurs à travers la France.

Dans le cadre de cette tournée anniversaire, le chœur proposera un spectacle exceptionnel dans les plus belles églises de France:

un voyage musical mêlant les œuvres inoubliables du film “Les Choristes” et de sublimes pièces du répertoire sacré. Une expérience musicale et humaine.

L’harmonie et la beauté des mélodies, sublimées par l’acoustique exceptionnelle de ces lieux patrimoniaux. Dans une ambiance magique, portée par des voix d’enfants, .

14 Place St Joseph Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 67 10 33 33 contact@mlprods.com

English :

A musical journey combining unforgettable works from the film « Les Choristes » with sublime pieces from the sacred repertoire. A musical and human experience.

German :

Eine musikalische Reise, die die unvergesslichen Werke des Films « Les Choristes » mit erhabenen Stücken des sakralen Repertoires verbindet. Eine musikalische und menschliche Erfahrung.

Italiano :

Un viaggio musicale che combina opere indimenticabili del film Les Choristes con brani sublimi del repertorio sacro. Un’esperienza musicale e umana.

Espanol :

Un viaje musical que combina obras inolvidables de la película Les Choristes con piezas sublimes del repertorio sacro. Una experiencia musical y humana.

