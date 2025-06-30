TOURNEE FRAICHE POP – SLALOM Lille

TOURNEE FRAICHE POP Début : 2026-01-28 à 19:00. Tarif : – euros.

ONLY YOU PRÉSENTE : TOURNEE FRAICHE POPTrois univers. Une même énergie. Une génération qui s’affirme.FRAÎCHE POP, c’est le point de rencontre de trois projets singuliers portés par COBALT, DAYSY et ADÈLE & ROBIN – tous issus du vivier créatif de Duchess Production, label défricheur où l’on retrouve aussi Pierre Garnier et Joseph Kamel.À travers leurs voix, leurs textures sonores et leurs récits intimes, ces jeunes artistes bousculent la pop française avec fraîcheur et audace.FRAÎCHE POP n’est pas un simple plateau : c’est une invitation à découvrir ceux qui feront la pop de demain – sensible, hybride, affranchie.

SLALOM 84 RUE DE TREVISE 59000 Lille 59