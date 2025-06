Tournée Illusions – Saint-Georges-Blancaneix 15 juin 2025 19:00

Dordogne

Illusions raconte l’histoire de deux couples, mariés depuis plus de cinquante ans. Celui de Dennis et Sandra, et celui de Margaret et Albert. Proches les uns des autres, ils ont partagé une grande partie de leur vie dans la convivialité, la complicité et la bienveillance. Mais du haut de leur âge avancé, la mort, qui menace les quatre personnages, va étrangement contaminer leur amour, qui lui-même va étrangement contaminer leur amitié. Et de révélations en bouleversements, c’est toute leur histoire commune qui va prendre les couleurs les plus improbables et les plus déroutantes..

Jeudi 05 juin Monpazier

Vendredi 06 juin Bouniagues 20h

Dimanche 08 juin Bergerac 13h30 et 19h

Lundi 09 juin Douville 18h

Jeudi 12 juin Sigoulès et Flaugeac 20h

Vendredi 13 juin St Nexans 20h

Samedi 14 juin Queyssac 20h

Dimanche 15 juin St Georges de Blancaneix 19h .

Saint-Georges-Blancaneix 24130 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 56 86 17 theatreduroidecoeur@mailo.com

