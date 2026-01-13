Tournée Instant Beaufort Plagne Bellecôte La Plagne Tarentaise
Tournée Instant Beaufort Plagne Bellecôte La Plagne Tarentaise mardi 10 mars 2026.
Tournée Instant Beaufort
Plagne Bellecôte Front de Neige La Plagne Tarentaise Savoie
Début : 2026-03-10 14:30:00
fin : 2026-03-10 18:00:00
Date(s) :
2026-03-10
Mardi 10 mars, dès 14h30, retrouvez le fromage Beaufort et ses animations sur le front de neige de La Plagne Bellecôte !
Des rencontres placées sous le signe de la bonne humeur et de la convivialité !
Plagne Bellecôte Front de Neige La Plagne Tarentaise 73210 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 09 02 01
English : The Instants Beaufort Tour
On Tuesday 10 March, from 2.30pm, come and discover Beaufort cheese and enjoy the entertainment on offer at the foot of the slopes in La Plagne Bellecôte!
These events promise to be fun and friendly!
