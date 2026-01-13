Tournée Instant Beaufort Plagne Bellecôte La Plagne Tarentaise

Tournée Instant Beaufort

Plagne Bellecôte Front de Neige La Plagne Tarentaise Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-10 14:30:00

fin : 2026-03-10 18:00:00

Date(s) :

2026-03-10

Mardi 10 mars, dès 14h30, retrouvez le fromage Beaufort et ses animations sur le front de neige de La Plagne Bellecôte !

Des rencontres placées sous le signe de la bonne humeur et de la convivialité !

.

Plagne Bellecôte Front de Neige La Plagne Tarentaise 73210 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 09 02 01

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : The Instants Beaufort Tour

On Tuesday 10 March, from 2.30pm, come and discover Beaufort cheese and enjoy the entertainment on offer at the foot of the slopes in La Plagne Bellecôte!

These events promise to be fun and friendly!

L’événement Tournée Instant Beaufort La Plagne Tarentaise a été mis à jour le 2026-01-13 par Office de Tourisme de la Grande Plagne