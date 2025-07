Tournée Ma Pièce Dans Ta Rue ! Spectacle ‘Du chaos naquit une étoile’ Francheville

Tournée Ma Pièce Dans Ta Rue ! Spectacle ‘Du chaos naquit une étoile’ Francheville samedi 19 juillet 2025.

Tournée Ma Pièce Dans Ta Rue ! Spectacle ‘Du chaos naquit une étoile’

Francheville Meurthe-et-Moselle

Gratuit

Début : Vendredi Vendredi 2025-07-19 19:00:00

fin : 2025-07-19

2025-07-19

TOURNEE MA PIECE DANS TA RUE ! SPECTACLE « DU CHAOS NAQUIT UNE ETOILE »

DU 18 AU 26 JUILLET 2025

Gratuit contribution solidaire au chapeau

Pour la 4ème édition du projet Ma Pièce Dans Ta Rue ! Tota Compania amène son théâtre dans vos villages, en Meurthe-et-Moselle ! L’objectif est simple partager, en ces temps difficiles pour la culture, leur passion pour la scène à un public rural, et créer un moment de convivialité dans les villages.

LES DATES :

Vendredi 18/07 à 19h à Mandres-Aux-Quatre-Tours (54)

Samedi 19/07 à 19h à Francheville (54)

Mardi 22/07 à 19h à Pagney-Derrière-Barine (54)

Mercredi 23/07 à 19h à Toul, Espace Malraux (54)

Jeudi 24/07 à 19h à Thiaucourt (54)

Vendredi 25/07 à 19h à Xonville (54)

Samedi 26/07 à 19h à Toul, Parking de la mairie (54)Tout public

Francheville 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 45 63 97 46

English :

TOURE MA PIECE DANS TA RUE! SHOW « DU CHAOS NAQUIT UNE ETOILE » (OUT OF CHAOS CAME A STAR)

FROM JULY 18 TO 26, 2025

Free of charge, solidarity contribution by the hatful

For the 4th edition of Ma Pièce Dans Ta Rue ! Tota Compania brings its theater to your villages in Meurthe-et-Moselle! The aim is simple: in these difficult times for culture, to share their passion for the stage with a rural audience, and create a moment of conviviality in the villages.

DATES :

Friday 18/07 at 19h in Mandres-Aux-Quatre-Tours (54)

Saturday 19/07 at 19h in Francheville (54)

Tuesday 22/07 at 19h in Pagney-Derrière-Barine (54)

Wednesday 23/07 at 19h in Toul, Espace Malraux (54)

Thursday 24/07 at 19h in Thiaucourt (54)

Friday 25/07 at 19h in Xonville (54)

Saturday 26/07 at 19h in Toul, Parking de la mairie (54)

German :

TOURNEE MA PIECE DANS TA RUE! SCHAUSPIEL « DU CHAOS NAQUIT UN ETOILE » (AUS DEM CHAOS ENTSTAND EIN STERN)

VOM 18. BIS 26. JULI 2025

Kostenlos solidarischer Beitrag zum Hut

Für die vierte Ausgabe des Projekts Ma Pièce Dans Ta Rue! Tota Compania bringt ihr Theater in Ihre Dörfer, in die Region Meurthe-et-Moselle! Das Ziel ist einfach: in diesen für die Kultur schwierigen Zeiten ihre Leidenschaft für die Bühne mit einem ländlichen Publikum zu teilen und einen Moment der Geselligkeit in den Dörfern zu schaffen.

DATEN:

Freitag, 18/07 um 19 Uhr in Mandres-Aux-Quatre-Tours (54)

Samstag, 19.07. um 19 Uhr in Francheville (54)

Dienstag, 22.07. um 19 Uhr in Pagney-Derrière-Barine (54)

Mittwoch, 23.07. um 19 Uhr in Toul, Espace Malraux (54)

Donnerstag, 24.07. um 19 Uhr in Thiaucourt (54)

Freitag, 25/07 um 19 Uhr in Xonville (54)

Samstag, 26.07. um 19 Uhr in Toul, Parkplatz des Rathauses (54)

Italiano :

IN TOURNÉE IL MIO SPETTACOLO NELLA VOSTRA STRADA! SPETTACOLO « DAL CAOS È NATA UNA STELLA

DAL 18 AL 26 LUGLIO 2025

Gratuito, contributo di solidarietà a cappello

Per la quarta edizione della rassegna Ma Pièce Dans Ta Rue! Tota Compania porta il suo teatro nei vostri villaggi della Meurthe-et-Moselle! L’obiettivo è semplice: in questi tempi difficili per la cultura, condividere la passione per il palcoscenico con un pubblico rurale e creare un’atmosfera amichevole nei villaggi.

DATE :

Venerdì 18/07 alle 19 a Mandres-Aux-Quatre-Tours (54)

Sabato 19/07 alle 19 a Francheville (54)

Martedì 22/07 alle 19 a Pagney-Derrière-Barine (54)

Mercoledì 23/07 alle 19h a Toul, Espace Malraux (54)

Giovedì 24/07 alle 19 a Thiaucourt (54)

Venerdì 25/07 alle 19 a Xonville (54)

Sabato 26/07 alle 19 a Toul, Parcheggio della mairie (54)

Espanol :

GIRA DE MI OBRA ¡EN TU CALLE! ESPECTÁCULO « DEL CAOS NACIÓ UNA ESTRELLA

DEL 18 AL 26 DE JULIO DE 2025

Gratuito, contribución solidaria a destajo

¡Con motivo de la 4ª edición del espectáculo Ma Pièce Dans Ta Rue ! ¡Tota Compania lleva su teatro a sus pueblos de Meurthe-et-Moselle! El objetivo es sencillo: en estos tiempos difíciles para la cultura, compartir su pasión por la escena con un público rural y crear un ambiente acogedor en los pueblos.

FECHAS :

Viernes 18/07 a las 19h en Mandres-Aux-Quatre-Tours (54)

Sábado 19/07 a las 19h en Francheville (54)

Martes 22/07 a las 19h en Pagney-Derrière-Barine (54)

Miércoles 23/07 a las 19h en Toul, Espace Malraux (54)

Jueves 24/07 a las 19h en Thiaucourt (54)

Viernes 25/07 a las 19h en Xonville (54)

Sábado 26/07 a las 19h en Toul, Parking de la mairie (54)

