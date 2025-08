Tournée Mini-Sauveteurs 2025

Tournée Mini-Sauveteurs 2025 samedi 2 août 2025.

Les Sauveteurs en Mer vous donnent rendez-vous les 2 et 3 août au port de l’Arsenal, et le 4 août à la Villette, de 14h30 à 18h, pour la Tournée Mini-Sauveteurs. Des animations gratuites sont proposées aux familles, en particulier aux enfants de 7 à 12 ans, afin d’identifier les dangers en mer, adopter les bons réflexes et savoir alerter les secours.

Cet été, faites découvrir à vos enfants les gestes qui sauvent !

Du samedi 02 août 2025 au lundi 04 août 2025 :

lundi, samedi, dimanche

de 14h30 à 18h00

gratuit

Accompagnement possible par un adulte

Public enfants et jeunes. A partir de 7 ans. Jusqu’à 12 ans.

