Tournée Promotion du ROLEX Monte-Carlo MASTERS 2026 COSEC Complexe sportif municipal Lambesc

Tournée Promotion du ROLEX Monte-Carlo MASTERS 2026 COSEC Complexe sportif municipal Lambesc samedi 20 septembre 2025.

Tournée Promotion du ROLEX Monte-Carlo MASTERS 2026

Samedi 20 septembre 2025 de 13h30 à 16h30. COSEC Complexe sportif municipal 1 Avenue Léo Lagrange Lambesc Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 13:30:00

fin : 2025-09-20 16:30:00

Date(s) :

2025-09-20

Tournée promotion du tournoi de tennis Masters 1000 de Monte-Carlo avec l’organisation d’ateliers ludiques autour du tennis (vitesse de services, jeux des cibles et du passing) dans une ambiance festive et musicale.

De nombreux lots seront distribués en continu à tous les participants. En fin de journée, deux vainqueurs seront désignés pour venir assister au Rolex Monte-Carlo Masters, le samedi 04 avril 2026 (accueil, visite des coulisses du Tournoi, accès aux matchs du Court Elizabeth-Ann de Massy, repas offert, séance de dédicaces avec un joueur du Tournoi et nombreux cadeaux). .

COSEC Complexe sportif municipal 1 Avenue Léo Lagrange Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 09 81 90 96

English :

Promotional tour of the Monte-Carlo Masters 1000 tennis tournament with fun tennis workshops (speed of serve, target and passing games) in a festive, musical atmosphere.

German :

Promotion-Tour für das Masters-1000-Tennisturnier in Monte Carlo mit der Organisation von spielerischen Workshops rund um den Tennissport (Aufschlaggeschwindigkeit, Ziel- und Passingspiele) in einer festlichen und musikalischen Atmosphäre.

Italiano :

Un tour promozionale del torneo di tennis Monte-Carlo Masters 1000, con divertenti laboratori di tennis (velocità del servizio, giochi a bersaglio e di passaggio) in un’atmosfera festosa e musicale.

Espanol :

Una gira promocional del torneo de tenis Masters 1000 de Monte-Carlo, con divertidos talleres de tenis (velocidad de saque, juegos de blancos y pases) en un ambiente festivo y musical.

L’événement Tournée Promotion du ROLEX Monte-Carlo MASTERS 2026 Lambesc a été mis à jour le 2025-09-01 par Bureau municipal du Tourisme de Lambesc