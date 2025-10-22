Tournée réno Le Blanc

Tournée réno Le Blanc mercredi 22 octobre 2025.

Tournée réno

Rue de la Sous Préfecture Le Blanc Indre

Gratuit

Début : Samedi 2025-10-22

fin : 2025-11-08

2025-10-22 2025-11-08 2025-11-19

La Maison de la rénovation, service public de rénovation énergétique du Parc naturel régional de la Brenne organise une tournée réno sur les marchés des communes pour aller à la rencontre des habitants.

Rue de la Sous Préfecture Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 12 16 maison.renovation@parc-naturel-brenne.fr

English :

The Maison de la rénovation, the Brenne Regional Nature Park’s public energy renovation service, is organizing a réno tour of local markets to meet local residents.

German :

Das Maison de la rénovation (Haus der Renovierung), der öffentliche Dienst für energetische Renovierung des regionalen Naturparks der Brenne, organisiert eine Renovierungs-Tour auf den Märkten der Gemeinden, um die Einwohner zu treffen.

Italiano :

La Maison de la rénovation, il servizio pubblico di rinnovamento energetico del Parco Naturale Regionale della Brenne, organizza un tour di rinnovamento nei mercati locali per incontrare i residenti.

Espanol :

La Maison de la rénovation, el servicio público de renovación energética del Parque Natural Regional de Brenne, organiza una gira de renovación por los mercados locales para conocer a los vecinos.

