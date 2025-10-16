Tournée réno Mézières-en-Brenne

Tournée réno Mézières-en-Brenne jeudi 16 octobre 2025.

Place Jean Moulin Mézières-en-Brenne Indre

Jeudi 2025-10-16

fin : 2025-10-16

2025-10-16 2025-11-20

La Maison de la rénovation, service public de rénovation énergétique du Parc naturel régional de la Brenne organise une tournée réno sur les marchés des communes pour aller à la rencontre des habitants.

Place Jean Moulin Mézières-en-Brenne 36290 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 12 16 maison.renovation@parc-naturel-brenne.fr

English :

Come and take part in walks focused on the thermal renovation of buildings and workshops on bio-based materials

German :

Nehmen Sie an Spaziergängen teil, die sich auf die thermische Sanierung von Gebäuden konzentrieren, und an Workshops zu biobasierten Materialien

Italiano :

Partecipate alle passeggiate sulla ristrutturazione termica degli edifici e ai workshop sui materiali biodegradabili

Espanol :

Venga y participe en los paseos centrados en la renovación térmica de los edificios y en los talleres sobre materiales de origen biológico

