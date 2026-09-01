Tournée Terre de Liens Cinéma à la ferme Ferme de l’Aubépine Moissey
jeudi 17 septembre 2026 · Ferme de l'Aubépine · Moissey
Informations pratiques
Moissey
Tournée Terre de Liens Cinéma à la ferme
Ferme de l’Aubépine 8 route d’Auxonne Moissey Jura
Tarif : – – EUR
Tarif réduit
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-17 18:30:00
fin : 2026-09-19 23:00:00
Date(s) :
2026-09-17
Du 17 au 19 septembre, Terre de Liens Bourgogne-Franche-Comté organise à travers trois fermes une tournée qui a pour ambition d’allier agriculture, culture et sobriété énergétique.
La tournée « Cinéma à la ferme » fera étape à Montagney (70) le jeudi 17 septembre, à Besançon (25) le vendredi 18 septembre et enfin à Moissey (39) le samedi 19 septembre.
Chaque soir, vous visiterez la ferme Terre de Liens et partirez à la découverte de sa biodiversité. À la tombée de la nuit, après un bon repas, vous profiterez d’une séance de cinéma en plein air, grâce à l’énergie produite par le vélo de l’association Cinécyclo.
?????Le jeudi 17 septembre à la ferme du Chemin d’Acey, à Montagney en Haute-Saône (70140). Accueil à partir de 18h30. Prix libre.
??Film projeté : Transmettre de Jérôme Zindy
?????Le vendredi 18 septembre au Gaec du Champ d’à côté, dans le quartier péri-urbain des Vallières à Besançon. Accueil à partir de 18h30. Prix libre.
??Film projeté : Leurs Champs du cœur de Mickaël Denis-Shi
?????Le samedi 19 septembre à la ferme de l’Aubépine à Moissey dans le Jura (39290). Accueil dès 14h. Prix libre
??Film projeté : Vingt Dieux de Louise Courvoisier
??Samedi 19, nous vous proposons aussi une balade à vélo entre Saint-Vit et Moissey pour rejoindre ensemble la dernière ferme de la tournée !
Nous espérons vous retrouver nombreuses et nombreux ! .
Ferme de l’Aubépine 8 route d’Auxonne Moissey 39290 Jura Bourgogne-Franche-Comté
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English : Tournée Terre de Liens Cinéma à la ferme
L’événement Tournée Terre de Liens Cinéma à la ferme Moissey a été mis à jour le 2026-09-04 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE – HELLO DOLE