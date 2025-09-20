Tourner le bois Musée montagnard Les Houches

Accès libre dans la limite de la capacité ERP

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Du morceau de bois à l’objet du quotidien ou décoratif, à la découverte d’un savoir-faire avec Ben&bois !

Musée montagnard 2 place de l’église 74310 Les Houches Les Houches 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 07 60 04 14 26 Le musée Montagnard, installé dans l’une des plus anciennes maisons du chef-lieu, présente une importante collection d’objets utilisés autrefois dans la haute vallée de l’Arve pour les tâches agropastorales aussi bien dans les fermes de village que dans les chalets d’alpage.

Trois pièces de l’habitat traditionnel sont reconstituées et redonnent vie au patrimoine rural local : le pèle (la chambre et pièce à vivre), l’outa (la cuisine) et le sarto (cellier). Deux salles accueillent les expositions temporaires. Au rez-de-chaussée, sont exposés des objets relatifs au traitement du lait, aux modes de portage, aux travaux des champs et à l’immigration des Houchards au 19e siècle.

