Tournez Manège, spécial rencontres Salle des Fêtes de Montjoux La Paillette Montjoux

Tournez Manège, spécial rencontres
Salle des Fêtes de Montjoux La Paillette 55 route de Dieulefit Montjoux Drôme
Tarif : 30 – 30 – 30 EUR
Réservation par sms, jauge limitée
Début : 2026-02-14 19:30:00
Tournez-Manège
Créez des affinités le temps d’un jeu dînatoire (ou plus)
Salle des Fêtes de Montjoux La Paillette 55 route de Dieulefit Montjoux 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 63 17 83 38
English :
Tournez-Manège
Create affinities during a dinner game (or more)
