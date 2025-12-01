Tournez manèges ! Rue de l’Horloge et Place de l’Hôtel de Ville Salon-de-Provence

Tournez manèges !

Du 20/12/2025 au 14/01/2026 tous les jours de 14h à 19h. Rue de l’Horloge et Place de l’Hôtel de Ville Place de l’Hôtel de Ville Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Les enfants vont pouvoir profiter de deux manèges magiques dans le centre-ville !

Le petit train du Père Noël fait un arrêt sur la place de l’Hôtel de la Ville petits et grands voyagent ensemble au pied d’un monument historique de Salon.



Les enfants poursuivent leur voyage vers la rue de l’Horloge les petits bateaux les attendent pour embarquer sur une mer imaginaire. Offert par la Ville de Salon-de-Provence et la FDACOM.



Gratuit .

Rue de l’Horloge et Place de l’Hôtel de Ville Place de l’Hôtel de Ville Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 56 27 60

Children can enjoy two magical rides in the city center!

