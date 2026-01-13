Tournez manettes Bibliothèque Antipode Rennes
Tournez manettes Bibliothèque Antipode Rennes mercredi 21 janvier 2026.
Tournez manettes Bibliothèque Antipode Rennes 21 janvier et 11 février Ille-et-Vilaine
dans la limite des places disponibles
Un rendez-vous pour découvrir seul ou en famille la diversité et la richesse des jeux vidéo. En janvier nous partons à la découverte du jeu vidéo Baldo et en février du jeu vidéo Child of light.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-01-21T16:00:00.000+01:00
Fin : 2026-02-11T17:00:00.000+01:00
1
http://bibliotheques.rennes.fr 02 23 62 26 70
Bibliothèque Antipode 75, avenue Jules Maniez 35000 Rennes La Courrouze Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
bibliotheque.antipode@ville-rennes.fr 02 23 62 26 70