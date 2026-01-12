Tournez manettes Bibliothèque Antipode Rennes 21 janvier et 11 février dans la limite des places disponibles

Un rendez-vous pour découvrir seul ou en famille la diversité et la richesse des jeux vidéo. En janvier nous partons à la découverte du jeu vidéo Baldo et en février du jeu vidéo Child of light.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-01-21T16:00:00.000+01:00

Fin : 2026-02-11T17:00:00.000+01:00

http://bibliotheques.rennes.fr 02 23 62 26 70

Bibliothèque Antipode 75, avenue Jules Maniez 35000 Rennes La Courrouze Rennes 35000 Ille-et-Vilaine

bibliotheque.antipode@ville-rennes.fr 02 23 62 26 70



