Informations pratiques

Tournez manettes ! Bibliothèque Antipode Rennes Mercredi 18 novembre, 16h00 Ille-et-Vilaine

Jeux-vidéos

Essayez un nouveau jeu choisi par les bibliothècaires. Une bonne occasion de (re)découvrir seul ou en famille la diversité et la richesse des cultures vidéoludiques.

Dans le cadre du fil rouge Antipode «faire des vagues», nous partons à la découverte du jeu : Abzu.

Familles à partir de 8 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-11-18T16:00:00.000+01:00

Fin : 2026-11-18T17:00:00.000+01:00

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http://bibliotheques.rennes.fr

Bibliothèque Antipode 75, avenue Jules Maniez 35000 Rennes La Courrouze Rennes 35000 Ille-et-Vilaine

bibliotheque.antipode@ville-rennes.fr 02 23 62 26 70



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