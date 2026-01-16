Tournez manettes Bibliothèque Maurepas Rennes Vendredi 6 février, 17h00 Ille-et-Vilaine

dans la limite des places disponibles

Un rendez-vous pour découvrir seul ou en famille la diversité et la richesse des jeux vidéo.

Cette séance vous propose de découvrir et décrypter les langues du jeu vidéo français Chants Of Sennaar, inspiré du mythe de Babel.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-02-06T17:00:00.000+01:00

Fin : 2026-02-06T18:00:00.000+01:00

1

http://bibliotheques.rennes.fr 02 23 62 26 38

Bibliothèque Maurepas 32, rue de la Marbaudais 35000 Rennes Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine

bibliotheque.maurepas@ville-rennes.fr 02 23 62 26 38



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

