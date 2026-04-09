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Tournez manettes Bibliothèque Thabor-Lucien Rose Rennes

Tournez manettes Bibliothèque Thabor-Lucien Rose Rennes

Tournez manettes Bibliothèque Thabor-Lucien Rose Rennes mercredi 29 avril 2026.

Lieu : Bibliothèque Thabor-Lucien Rose

Adresse : 11, square Lucien Rose 35000 Rennes

Ville : 35064 Rennes

Département : Ille-et-Vilaine

Début : mercredi 29 avril 2026

Fin : mercredi 20 mai 2026

Tournez manettes Bibliothèque Thabor-Lucien Rose Rennes 29 avril et 20 mai Ille-et-Vilaine

Découverte de jeux vidéos

Un rendez-vous pour découvrir seul en ou famille la diversité et la richesse des jeux vidéo.
En avril il va y avoir du sport avec Mario et Sonic !
Ados.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-04-29T16:00:00.000+02:00
Fin : 2026-05-20T17:00:00.000+02:00

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http://bibliotheques.rennes.fr  

Bibliothèque Thabor-Lucien Rose 11, square Lucien Rose 35000 Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35064 Ille-et-Vilaine
bibliotheque.lucien.rose@ville-rennes.fr 02 23 62 26 41


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