Tournez manettes, Bibliothèque Thabor-Lucien Rose, Rennes

Tournez manettes 29 avril et 20 mai Bibliothèque Thabor-Lucien Rose Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-29T16:00:00+02:00 – 2026-04-29T17:00:00+02:00

Fin : 2026-05-20T16:00:00+02:00 – 2026-05-20T17:00:00+02:00

Un rendez-vous pour découvrir seul en ou famille la diversité et la richesse des jeux vidéo.

En avril il va y avoir du sport avec Mario et Sonic !

Ados.

Bibliothèque Thabor-Lucien Rose 11, square Lucien Rose 35000 Rennes Rennes 35064 Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Ille-et-Vilaine Bretagne 02 23 62 26 41 http://bibliotheques.rennes.fr

Découverte de jeux vidéos

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