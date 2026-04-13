Tournez manettes, Bibliothèque Thabor-Lucien Rose, Rennes
Tournez manettes, Bibliothèque Thabor-Lucien Rose, Rennes mercredi 29 avril 2026.
Tournez manettes 29 avril et 20 mai Bibliothèque Thabor-Lucien Rose Ille-et-Vilaine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-29T16:00:00+02:00 – 2026-04-29T17:00:00+02:00
Fin : 2026-05-20T16:00:00+02:00 – 2026-05-20T17:00:00+02:00
Un rendez-vous pour découvrir seul en ou famille la diversité et la richesse des jeux vidéo.
En avril il va y avoir du sport avec Mario et Sonic !
Ados.
Bibliothèque Thabor-Lucien Rose 11, square Lucien Rose 35000 Rennes Rennes 35064 Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Ille-et-Vilaine Bretagne 02 23 62 26 41 http://bibliotheques.rennes.fr
Découverte de jeux vidéos
Freepik
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