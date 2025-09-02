TOURNICOTERIES ET RITOURNELLES Espace culturel Henri Salvador Coulaines

TOURNICOTERIES ET RITOURNELLES

Espace culturel Henri Salvador 2 rue Jean Claude Boulard Coulaines Sarthe

2026-03-24 18:00:00

DUO POETIQUE ENTRE UN SAXOPHONE ET D’ETRANGES MACHINES MUSICALES Collectif Du grain à moudre Jeune Public à partir de 5 ans durée 40 min

Tout au long du spectacle, petits et grands sont immergés dans un paysage de rouages, matières brutes mobiles et hypnotiques, clin d’œil à l’univers des manèges et des boîtes à musique.

Le parcours du duo au cœur de cette installation invite à l’écoute de compositions et d’improvisations entre musique contemporaine, électronique et douces mélodies…

« Tournicoteries et ritournelles » se vit comme un voyage au pays des sons, l’ouïe aux aguets et les yeux grands ouverts. .

DUO POETIQUE ENTRE UN SAXOPHONE ET D’ETRANGES MACHINES MUSICALES Collectif Du grain à moudre Young Audience from 5 years duration: 40 min

POETISCHES DUO ZWISCHEN EINEM SAXOPHON UND ETRANGES MACHINES MUSICALES Collectif Du grain à moudre Junges Publikum ab 5 Jahren Dauer: 40 Min

DUO POETICO TRA UN SASSOFONO E STRANE MACCHINE MUSICALI Collectif Du grain à moudre Pubblico giovane da 5 anni durata: 40 min

DÚO POÉTICO ENTRE UN SAXÓFONO Y MÁQUINAS MUSICALES EXTRAÑAS Collectif Du grain à moudre Público joven a partir de 5 años duración: 40 min

