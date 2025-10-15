Tournicoti : les histoires du mercredi Bibliothèque Glacière – Marina Tsvetaïeva Paris

Pour les enfants de 4 à 7 ans, entrée libre dans la limite des places disponibles.

Lecture d’albums, histoires en kamishibaï ou projetées par les bibliothécaires

Le mercredi 15 octobre 2025

de 16h00 à 16h45

gratuit Public enfants. A partir de 4 ans. Jusqu’à 7 ans.

Bibliothèque Glacière – Marina Tsvetaïeva 132 rue de la Glacière 75013 Paris

+33145895547