Tournicoti : les histoires du mercredi Bibliothèque Glacière – Marina Tsvetaïeva Paris
Tournicoti : les histoires du mercredi Bibliothèque Glacière – Marina Tsvetaïeva Paris mercredi 21 janvier 2026.
Pour les enfants de 4 à 7 ans, entrée libre dans la limite des places disponibles.
Lecture d’albums, histoires en kamishibaï ou projetées par les bibliothécaires
Le mercredi 21 janvier 2026
de 16h00 à 16h45
gratuit Public enfants. A partir de 4 ans. Jusqu’à 7 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-01-21T17:00:32+01:00
fin : 2026-01-21T17:45:32+01:00
Date(s) : 2026-01-21T16:00:00+02:00_2026-01-21T16:45:00+02:00
Bibliothèque Glacière – Marina Tsvetaïeva 132 rue de la Glacière 75013 Paris
+33145895547
Afficher la carte du lieu Bibliothèque Glacière – Marina Tsvetaïeva et trouvez le meilleur itinéraire