Tournoi 5×5 du BCA Gymnase de la CCPA Sain-Bel

Tournoi 5×5 du BCA

Gymnase de la CCPA 409 avenue du Champ d’Asile Sain-Bel Rhône

Tarif : 20 – 20 – 25 EUR

5eme équipe inscrite offerte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-02

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-02

Le Basket Club Arbreslois organise son tournoi.

Samedi U9/U11 F (à partir de U11) & G. + U18/Seniors

Dimanche U13/U15

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Gymnase de la CCPA 409 avenue du Champ d’Asile Sain-Bel 69210 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes anthonin.bcarbreslois@gmail.com

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English :

The Basket Club Arbreslois organizes its tournament.

Saturday: U9/U11 F (from U11) & G. + U18/Seniors

Sunday: U13/U15

L’événement Tournoi 5×5 du BCA Sain-Bel a été mis à jour le 2026-03-21 par Destination Monts du Lyonnais