Tournoi 5×5 du BCA Gymnase de la CCPA Sain-Bel
Tournoi 5×5 du BCA Gymnase de la CCPA Sain-Bel mardi 2 juin 2026.
Tournoi 5×5 du BCA
Gymnase de la CCPA 409 avenue du Champ d’Asile Sain-Bel Rhône
Tarif : 20 – 20 – 25 EUR
5eme équipe inscrite offerte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-02
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-02
Le Basket Club Arbreslois organise son tournoi.
Samedi U9/U11 F (à partir de U11) & G. + U18/Seniors
Dimanche U13/U15
.
Gymnase de la CCPA 409 avenue du Champ d’Asile Sain-Bel 69210 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes anthonin.bcarbreslois@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Basket Club Arbreslois organizes its tournament.
Saturday: U9/U11 F (from U11) & G. + U18/Seniors
Sunday: U13/U15
L’événement Tournoi 5×5 du BCA Sain-Bel a été mis à jour le 2026-03-21 par Destination Monts du Lyonnais