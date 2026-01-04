Tournoi amical de jeu d’échecs Salle des Fêtes Brassy
Tournoi amical de jeu d’échecs Salle des Fêtes Brassy dimanche 12 avril 2026.
Tournoi amical de jeu d’échecs
Salle des Fêtes Le bourg Brassy Nièvre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 10:30:00
fin : 2026-04-12 16:00:00
Date(s) :
2026-04-12
Début des parties à 11h.
Présentation (pointage) entre 10h30 et 10h45.
Parties de 2×15 mn
6 rondes Ronde 1 11h; Ronde 2 11h30; Ronde 3: 12h
Animations et pause déjeuner 12h30 à 14h
Ronde 4 14h ; Ronde 5 14h30; Ronde 6 15h
Remise des Prix et des cadeaux à 16h .
Salle des Fêtes Le bourg Brassy 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 84 92 81 48 morvan-echecs@mailo.com
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English : Tournoi amical de jeu d’échecs
L’événement Tournoi amical de jeu d’échecs Brassy a été mis à jour le 2026-03-27 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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