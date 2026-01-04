Tournoi amical de jeu d’échecs Salle des Fêtes Brassy

Tournoi amical de jeu d’échecs

Salle des Fêtes Le bourg Brassy Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 10:30:00

fin : 2026-04-12 16:00:00

Date(s) :

2026-04-12

Début des parties à 11h.

Présentation (pointage) entre 10h30 et 10h45.

Parties de 2×15 mn

6 rondes Ronde 1 11h; Ronde 2 11h30; Ronde 3: 12h

Animations et pause déjeuner 12h30 à 14h

Ronde 4 14h ; Ronde 5 14h30; Ronde 6 15h

Remise des Prix et des cadeaux à 16h .

Salle des Fêtes Le bourg Brassy 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 84 92 81 48 morvan-echecs@mailo.com

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English : Tournoi amical de jeu d’échecs

L’événement Tournoi amical de jeu d’échecs Brassy a été mis à jour le 2026-03-27 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)