Tournoi amical de Padel spécial Movember

rue des Cazals Luc-la-Primaube Aveyron

Tarif : – – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2025-11-20

fin : 2025-11-20

Date(s) :

2025-11-20

Tournoi amical de Padel spécial Movember, Jeudi 20 novembre — dès 18h, à l’Arena Rodez.

Au programme

Du padel sous le signe de la convivialité

Pizza incluse dans l’inscription (15€)

Concours de la meilleure moustache récompense à la clé !

Inscriptions directement via l’application Padel Tolosa Rodez.

Prêt(e) à mixer sport, bonne ambiance et solidarité Movember ? 15 .

rue des Cazals Luc-la-Primaube 12450 Aveyron Occitanie

English :

Special Movember friendly Padel tournament, Thursday November 20? from 6pm, at Arena Rodez.

German :

Freundschafts-Padel-Turnier speziell für Movember, Donnerstag, 20. November? ab 18 Uhr, in der Arena Rodez.

Italiano :

Torneo di padel speciale Movember friendly, giovedì 20 novembre dalle 18:00, all’Arena Rodez.

Espanol :

Torneo especial de Pádel amistoso Movember, jueves 20 de noviembre, a partir de las 18:00 horas, en el Arena Rodez.

L’événement Tournoi amical de Padel spécial Movember Luc-la-Primaube a été mis à jour le 2025-11-08 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)