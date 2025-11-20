Tournoi amical de Padel spécial Movember Luc-la-Primaube
Tournoi amical de Padel spécial Movember Luc-la-Primaube jeudi 20 novembre 2025.
Tournoi amical de Padel spécial Movember
rue des Cazals Luc-la-Primaube Aveyron
Tarif : – – EUR
15
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2025-11-20
fin : 2025-11-20
Date(s) :
2025-11-20
Tournoi amical de Padel spécial Movember, Jeudi 20 novembre — dès 18h, à l’Arena Rodez.
Au programme
Du padel sous le signe de la convivialité
Pizza incluse dans l’inscription (15€)
Concours de la meilleure moustache récompense à la clé !
Inscriptions directement via l’application Padel Tolosa Rodez.
Prêt(e) à mixer sport, bonne ambiance et solidarité Movember ? 15 .
rue des Cazals Luc-la-Primaube 12450 Aveyron Occitanie
English :
Special Movember friendly Padel tournament, Thursday November 20? from 6pm, at Arena Rodez.
German :
Freundschafts-Padel-Turnier speziell für Movember, Donnerstag, 20. November? ab 18 Uhr, in der Arena Rodez.
Italiano :
Torneo di padel speciale Movember friendly, giovedì 20 novembre dalle 18:00, all’Arena Rodez.
Espanol :
Torneo especial de Pádel amistoso Movember, jueves 20 de noviembre, a partir de las 18:00 horas, en el Arena Rodez.
L’événement Tournoi amical de Padel spécial Movember Luc-la-Primaube a été mis à jour le 2025-11-08 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)