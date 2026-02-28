Tournoi amical de pétanque de 7 à 99 ans Nuaillé
Tournoi amical de pétanque de 7 à 99 ans Nuaillé mercredi 26 août 2026.
Nuaillé
Tournoi amical de pétanque de 7 à 99 ans
Terrain des sports de la Vallonnerie Nuaillé Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 13:30:00
fin : 2026-08-26 17:30:00
Date(s) :
2026-08-26
Tournoi amical de pétanque intergénérationnel ouvert à tous de 7 à 99 ans. .
Terrain des sports de la Vallonnerie Nuaillé 49340 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 55 93 41 accueil@csichlorofil.fr
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English :
L’événement Tournoi amical de pétanque de 7 à 99 ans Nuaillé a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de tourisme du Choletais
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