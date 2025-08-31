Tournoi amical de Pickleball RISCLE Riscle

Tournoi amical de Pickleball RISCLE Riscle dimanche 31 août 2025.

Tournoi amical de Pickleball

RISCLE Allée des Sports Riscle Gers

Tarif : 10 EUR

Début : 2025-08-31 09:00:00

fin : 2025-08-31

2025-08-31

Le club vous invite à participer à un tournoi amical de Pickleball, une discipline fun et accessible à tous, qui mêle tennis, badminton et ping-pong.

Lieu salle des sports Riscle

Ouvert à tous, débutants comme initiés

Inscription 10 € par équipe

RISCLE Allée des Sports Riscle 32400 Gers Occitanie +33 6 70 96 10 04

English :

The club invites you to take part in a friendly Pickleball tournament, a fun and accessible discipline that combines tennis, badminton and table tennis.

? Venue: sports hall ? Riscle

? Open to all, beginners and advanced

? Registration 10 ? per team

German :

Der Club lädt Sie zu einem freundschaftlichen Turnier im Pickleball ein, einer Funsportart für jedermann, die Tennis, Badminton und Tischtennis miteinander verbindet.

? Ort: Sporthalle ? Riscle

? Offen für alle, Anfänger und Fortgeschrittene

? Einschreibung: 10 ? pro Team

Italiano :

Il club vi invita a partecipare a un torneo amichevole di Pickleball, uno sport divertente e accessibile che combina tennis, badminton e tennis da tavolo.

? Sede: palazzetto dello sport ? Riscaldare

? Aperto a tutti, principianti e avanzati

? Iscrizione: 10 euro per squadra

Espanol :

El club le invita a participar en un torneo amistoso de Pickleball, un deporte divertido y accesible que combina tenis, bádminton y tenis de mesa.

? Lugar: pabellón deportivo ? Riscle

? Abierto a todos, principiantes y avanzados

? Inscripción: 10€ por equipo

