Tournoi amical de Pickleball RISCLE Riscle
Tournoi amical de Pickleball RISCLE Riscle dimanche 31 août 2025.
Tournoi amical de Pickleball
RISCLE Allée des Sports Riscle Gers
Tarif : – – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-31 09:00:00
fin : 2025-08-31
Date(s) :
2025-08-31
Le club vous invite à participer à un tournoi amical de Pickleball, une discipline fun et accessible à tous, qui mêle tennis, badminton et ping-pong.
Lieu salle des sports Riscle
Ouvert à tous, débutants comme initiés
Inscription 10 € par équipe
.
RISCLE Allée des Sports Riscle 32400 Gers Occitanie +33 6 70 96 10 04
English :
The club invites you to take part in a friendly Pickleball tournament, a fun and accessible discipline that combines tennis, badminton and table tennis.
? Venue: sports hall ? Riscle
? Open to all, beginners and advanced
? Registration 10 ? per team
German :
Der Club lädt Sie zu einem freundschaftlichen Turnier im Pickleball ein, einer Funsportart für jedermann, die Tennis, Badminton und Tischtennis miteinander verbindet.
? Ort: Sporthalle ? Riscle
? Offen für alle, Anfänger und Fortgeschrittene
? Einschreibung: 10 ? pro Team
Italiano :
Il club vi invita a partecipare a un torneo amichevole di Pickleball, uno sport divertente e accessibile che combina tennis, badminton e tennis da tavolo.
? Sede: palazzetto dello sport ? Riscaldare
? Aperto a tutti, principianti e avanzati
? Iscrizione: 10 euro per squadra
Espanol :
El club le invita a participar en un torneo amistoso de Pickleball, un deporte divertido y accesible que combina tenis, bádminton y tenis de mesa.
? Lugar: pabellón deportivo ? Riscle
? Abierto a todos, principiantes y avanzados
? Inscripción: 10€ por equipo
L’événement Tournoi amical de Pickleball Riscle a été mis à jour le 2025-08-27 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65