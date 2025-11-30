Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Tournoi amical d’échecs TÉLÉTHON Château Michel Yssingeaux

Tournoi amical d’échecs TÉLÉTHON Château Michel Yssingeaux dimanche 30 novembre 2025.

Tournoi amical d’échecs TÉLÉTHON

Château Michel Avenue Georges Clémenceau Yssingeaux Haute-Loire

Début : 2025-11-30 13:30:00
fin : 2025-11-30

2025-11-30

Tournoi organisé par le club d’Yssingeaux. Inscription à partir de 13h30 au château Michel. Début des parties à 14h. Parties rapides 12 minutes + 3 secondes. Participation libre au profit du téléthon.
English :

Tournament organized by the Yssingeaux club. Registration from 1:30pm at Château Michel. Games start at 2pm. Fast games 12 minutes + 3 seconds. Free participation in aid of the Telethon.

German :

Turnier, organisiert vom Club d’Yssingeaux. Einschreibung ab 13:30 Uhr im Château Michel. Beginn der Partien um 14 Uhr. Schnelle Partien 12 Minuten + 3 Sekunden. Freie Teilnahme zugunsten des Telethon.

Italiano :

Torneo organizzato dal club di Yssingeaux. Iscrizioni a partire dalle 13.30 presso lo Château Michel. Inizio delle partite alle 14.00. Partite veloci di 12 minuti + 3 secondi. Ingresso gratuito a favore di Telethon.

Espanol :

Torneo organizado por el club de Yssingeaux. Inscripciones a partir de las 13.30 h en el Château Michel. Inicio de las partidas a las 14h. Partidas rápidas 12 minutos + 3 segundos. Entrada gratuita a beneficio del Teletón.

