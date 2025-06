Tournoi Amical du Tennis Club de Payrignac Payrignac 2 juillet 2025 07:00

Tournoi Amical du Tennis Club de Payrignac Terrain de tennis Payrignac Lot

Début : 2025-07-02

fin : 2025-07-13

2025-07-02

Le Tennis Club de Payrignac vous propose un tournoi de tennis pour le plaisir de jouer ensemble, et dans une ambiance conviviale !

Tournoi ouvert, à tous, adhérents et externes, dès 15 ans (hors licenciés 3ème série et plus).

Supportrices et supporters bienvenu(e)s !

Un dîner vous sera proposé le 8 juillet 2025. Accompagnants bienvenus !

Tournoi sur inscription jusqu’au 29 juin 2025.

Dîner le 8 juillet 2025 sur inscription. 15 .

Terrain de tennis

Payrignac 46300 Lot Occitanie +33 6 89 21 54 33 marieclaude.courbes@yahoo.fr

English :

The Tennis Club de Payrignac invites you to a tennis tournament for the pleasure of playing together, in a friendly atmosphere!

Open to all, members and non-members alike, aged 15 and over (excluding 3rd series licensees and above).

Supporters welcome!

Dinner will be served on July 8, 2025. Companions welcome!

German :

Der Tennisclub Payrignac lädt Sie zu einem Tennisturnier ein, bei dem es darum geht, gemeinsam zu spielen und in einer freundlichen Atmosphäre zu spielen!

Das Turnier ist offen für alle, Mitglieder und Externe, ab 15 Jahren (außer Lizenznehmern der 3. Serie und älter).

Unterstützerinnen und Unterstützer sind herzlich willkommen!

Am 8. Juli 2025 wird ein Abendessen angeboten. Begleitpersonen willkommen!

Italiano :

Il Tennis Club de Payrignac organizza un torneo di tennis per divertirsi insieme in un’atmosfera amichevole!

Il torneo è aperto a tutti, soci e non soci, a partire dai 15 anni (esclusi i titolari di licenza di terza serie e oltre).

I sostenitori sono i benvenuti!

La cena sarà servita l’8 luglio 2025. Gli accompagnatori sono i benvenuti!

Espanol :

El Club de Tenis de Payrignac organiza un torneo de tenis para disfrutar jugando juntos en un ambiente agradable

El torneo está abierto a todos, socios y no socios, a partir de los 15 años (excluidos los titulares de una licencia de 3ª serie en adelante).

¡Los aficionados son bienvenidos!

La cena se servirá el 8 de julio de 2025. ¡Acompañantes bienvenidos!

