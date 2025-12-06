Tournoi amical Padel Ace Padel Jura Poligny

Tournoi amical Padel

Ace Padel Jura 30 Rue Nicolas Appert Poligny Jura

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 10:00:00

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

Le club organise son tout premier tournoi amical de padel.

Une journée placée sous le signe de la bonne humeur, du sport et du fun.

Équipes mixtes autorisées alors viens jouer avec ton ou ta partenaire préférée, ton ami(e), ton frère, ta sœur… bref, forme la paire qui te ressemble !

Ambiance conviviale et fair-play garantie !

Inscriptions ouvertes dès maintenant — ne tarde pas, les places sont limitées à 12 équipes !

– Petite restauration sur place

– 3 matchs garantis

– Lot pour chaque participant et remise de prix pour les vainqueurs

– Réservé au non licencier Padel .

Ace Padel Jura 30 Rue Nicolas Appert Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté acepadeljura@gmail.com

English : Tournoi amical Padel

German : Tournoi amical Padel

Italiano :

Espanol :

L’événement Tournoi amical Padel Poligny a été mis à jour le 2025-11-20 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA