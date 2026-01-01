Tournoi Ark Nova Le Louroux-Béconnais Accueil de loirsirs du Pey Val d’Erdre-Auxence
Tournoi Ark Nova Le Louroux-Béconnais Accueil de loirsirs du Pey Val d’Erdre-Auxence samedi 31 janvier 2026.
Tournoi Ark Nova Le Louroux-Béconnais
Accueil de loirsirs du Pey 4 Le Pey Val d’Erdre-Auxence Maine-et-Loire
Début : 2026-01-31 10:00:00
fin : 2026-01-31 20:00:00
2026-01-31
Tournoi autour du jeu de société ARK NOVA, le samedi 31 janvier 2026 au Louroux-Béconnais.
Avis aux amateurs de gestion et de biodiversité ! Le jeu Ark Nova, élu parmi les meilleurs jeux de stratégie récents, sera à l’honneur lors d’un tournoi ouvert à tous les joueurs connaissant déjà les règles. Bonne humeur garantie !
Organisé par Ludiquement Louroux.
Gratuit (hors repas).
Carte bancaire accepté, restauration sur place. .
Accueil de loirsirs du Pey 4 Le Pey Val d’Erdre-Auxence 49370 Maine-et-Loire Pays de la Loire ludiquementlouroux@gmail.com
English :
ARK NOVA board game tournament, Saturday January 31, 2026 at Le Louroux-Béconnais.
