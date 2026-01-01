Tournoi Ark Nova Le Louroux-Béconnais Accueil de loirsirs du Pey Val d’Erdre-Auxence

Tournoi Ark Nova Le Louroux-Béconnais

Début : 2026-01-31 10:00:00

fin : 2026-01-31 20:00:00

2026-01-31

Tournoi autour du jeu de société ARK NOVA, le samedi 31 janvier 2026 au Louroux-Béconnais.

Avis aux amateurs de gestion et de biodiversité ! Le jeu Ark Nova, élu parmi les meilleurs jeux de stratégie récents, sera à l’honneur lors d’un tournoi ouvert à tous les joueurs connaissant déjà les règles. Bonne humeur garantie !

Organisé par Ludiquement Louroux.

Gratuit (hors repas).

Carte bancaire accepté, restauration sur place. .

English :

ARK NOVA board game tournament, Saturday January 31, 2026 at Le Louroux-Béconnais.

