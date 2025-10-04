Tournoi | Baby-Foot Pébrac
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Début : 2025-10-04 14:00:00
Tournoi en doublette de Baby-foot avec des lots à gagner pour les finalistes. Participation de 10€ par équipe et sans réservation. Bar et restauration sur place. Pour plus d’infos, contactez Flo au 06 70 12 88 15.
Pébrac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 70 12 88 15
English :
Two-person foosball tournament with prizes for the finalists. Entry fee: 10? per team, no reservation required. Bar and catering on site. For further information, contact Flo on 06 70 12 88 15.
German :
Ein Tischfußballturnier im Doppelpack mit Preisen für die Finalisten. Die Teilnahme kostet 10 Euro pro Team und es ist keine Reservierung erforderlich. Bar und Verpflegung vor Ort. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Flo unter 06 70 12 88 15.
Italiano :
Torneo di calcio balilla a due mani con premi per i secondi classificati. Quota di iscrizione: 10? per squadra, senza prenotazione. Bar e ristorazione in loco. Per maggiori informazioni, contattare Flo al numero 06 70 12 88 15.
Espanol :
Torneo de futbolín a doble vuelta con premios para los subcampeones. Precio de inscripción: 10? por equipo, sin necesidad de reserva. Bar y catering in situ. Para más información, póngase en contacto con Flo en el 06 70 12 88 15.
