Tournoi badminton à Gy Rue du Stade, 70700 Gy Gy

Rue du Stade, 70700 Gy Gymnase de Gy Gy Haute-Saône

Tarif : – – 100 EUR

Début : 2026-01-03

fin : 2026-01-04

2026-01-03

L’association les fous du volant vous donne rendez-vous au gymnase de Gy pour Le tournoi le plus givré de l’hiver !

– Tournoi et tarifs par équipe

– Buvette disponible sur place

– Pour les inscriptions, lien à remplir à demander par mail

Prêts à relever le défi ? Inscrivez-vous vite et venez vivre un week-end.. GY’VRÉ ! .

