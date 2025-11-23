Tournoi badminton à Gy Rue du Stade, 70700 Gy Gy
Tournoi badminton à Gy
samedi 3 janvier 2026.
Rue du Stade, 70700 Gy
Gymnase de Gy
Tarif : – – 100 EUR
Autres Tarifs
Début : 2026-01-03
fin : 2026-01-04
L’association les fous du volant vous donne rendez-vous au gymnase de Gy pour Le tournoi le plus givré de l’hiver !
– Tournoi et tarifs par équipe
– Buvette disponible sur place
– Pour les inscriptions, lien à remplir à demander par mail
Prêts à relever le défi ? Inscrivez-vous vite et venez vivre un week-end.. GY’VRÉ ! .
Rue du Stade, 70700 Gy Gymnase de Gy Gy 70700 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté lesfousduvolant70@gmail.com
