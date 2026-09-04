Informations pratiques

Cholet

Tournoi Badminton Inclusif

41 Boulevard Victor HUGO Cholet Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 09:30:00

fin : 2026-10-10 16:30:00

Date(s) :

2026-10-10

Le Badminton associatif choletais (BACH) vous propose de venir découvrir le parabadminton. .

41 Boulevard Victor HUGO Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 26 41 25 26 bach49@badminton-cholet.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Tournoi Badminton Inclusif Cholet a été mis à jour le 2026-09-04 par Office de tourisme du Choletais