AGENDA · Cholet
Tournoi Badminton Inclusif Cholet
samedi 10 octobre 2026 · Cholet
Informations pratiques
Cholet
Tournoi Badminton Inclusif
41 Boulevard Victor HUGO Cholet Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 09:30:00
fin : 2026-10-10 16:30:00
Date(s) :
2026-10-10
Le Badminton associatif choletais (BACH) vous propose de venir découvrir le parabadminton. .
41 Boulevard Victor HUGO Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 26 41 25 26 bach49@badminton-cholet.fr
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English :
L’événement Tournoi Badminton Inclusif Cholet a été mis à jour le 2026-09-04 par Office de tourisme du Choletais
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