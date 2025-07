Tournoi Basco-Landais Trinquet de Saubusse Saubusse

Trinquet de Saubusse 4 Rue du Trinquet Saubusse Landes

Début : 2025-07-23

fin : 2025-07-23

2025-07-23

28ème édition du Tournoi Basco Landais, organisé par l’association sibusate Sport Pelote Basque.

Le tournoi Basco-Landais de Saubusse est le grand rendez-vous estival de la pelote à main nue dans les Landes.

Pour cette 28ème édition, les matchs auront lieu les Mercredis 23 et 30 Juillet et le 6 Août, de 19h à 20h30.

Finales le Mercredi 20 Août à 19h.

Restauration et buvette sur place.

Convivialité assurée ! .

Trinquet de Saubusse 4 Rue du Trinquet Saubusse 40180 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 57 75 02 saubusse-sport-pb@wanadoo.fr

English : Tournoi Basco-Landais

28th edition of the Basco Landais Tournament, organized by the Siberian association Sport Pelote Basque.

German : Tournoi Basco-Landais

28. Ausgabe des Basco Landais-Turniers, das von der sibusatischen Vereinigung Sport Pelote Basque organisiert wird.

Italiano :

28ª edizione del Torneo Basco Landais, organizzato dall’associazione siberiana Sport Pelote Basque.

Espanol : Tournoi Basco-Landais

28ª edición del Torneo Basco Landais, organizado por la asociación siberiana Sport Pelote Basque.

