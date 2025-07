TOURNOI BASKET 3*3 Jeudi 10 Juillet Espace des 2 Rives – 4 allée Georges Palante 35000 RENNES Rennes

Venez seul ou en équipe (les équipes peuvent être constituer sur place) pour vous mesurer les uns aux autres dans un tournoi de basket en 3 contre 3.

Prévoyez des chaussures propres et une gourde.

Type de Public : 10-17 ans

Sur inscription : Renseignements Maxime LEROY [coordinationjeunesse.rpa@gmail.com](mailto:coordinationjeunesse.rpa@gmail.com) – 07 44 70 15 38

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-07-10T14:00:00.000+02:00

Fin : 2025-07-10T17:00:00.000+02:00

Espace des 2 Rives – 4 allée Georges Palante 35000 RENNES 4 allée georges palante 35000 RENNES Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35700 Ille-et-Vilaine