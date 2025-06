Tournoi BASKETBALL Mixte 3X3 – Les Ollieres Beauzac 29 juin 2025 07:00

Haute-Loire

Tournoi BASKETBALL Mixte 3X3 Les Ollieres Gymnase Beauzac Haute-Loire

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Par équipe de 3 ou 4 joueurs.

Début : 2025-06-29

fin : 2025-06-29

2025-06-29

Tournoi de BASKETBALL Mixte 3X3, organisé par les ados du BEAUCAL. Matin 9h à 12h U11/U13, après-midi rdv 13h U15 SENIOR. Pré inscription 06 79 97 04 30. Équipe de 3 ou 4 joueurs.

Les Ollieres Gymnase

Beauzac 43590 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 79 97 04 30

English :

Mixed 3X3 BASKETBALL tournament, organized by the BEAUCAL teens. Morning 9am-12pm U11/U13, afternoon 1pm U15 SENIOR. Pre-registration 06 79 97 04 30. Teams of 3 or 4 players.

German :

Gemischtes BASKETBALL-Turnier 3X3, organisiert von den Teenagern des BEAUCAL. Morgens 9 bis 12 Uhr U11/U13, nachmittags Treffpunkt 13 Uhr U15 SENIOR. Voranmeldung 06 79 97 04 30. Teams aus 3 oder 4 Spielern.

Italiano :

Torneo di BASKETBALL 3X3 misto, organizzato dagli adolescenti di BEAUCAL. Mattina dalle 9 alle 12 U11/U13, pomeriggio dalle 13 U15 SENIOR. Preiscrizione 06 79 97 04 30. Squadre di 3 o 4 giocatori.

Espanol :

Torneo mixto de BALONCESTO 3X3, organizado por los adolescentes de BEAUCAL. Mañana de 9h a 12h U11/U13, tarde 13h U15 SENIOR. Inscripción previa 06 79 97 04 30. Equipos de 3 o 4 jugadores.

