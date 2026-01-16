Tournoi Beer pong Auberge de Piau Station de Piau Aragnouet

Tournoi Beer pong Auberge de Piau

Station de Piau PIAU ENGALY Aragnouet Hautes-Pyrénées

Début : 2026-02-24 14:00:00

fin : 2026-02-24 15:00:00

2026-02-24

Nos animateurs vous invite à participer à un tournoi de Beer Pong (sans alcool) sur le toit terrasse de l’Auberge de Piau.

Jeu de balles de ping pong dans des gobelets rouges….

De bons moments de rires à partager! et des lots à gagner!

Animation gratuite.

Renseignements auprès de l’Office de Tourisme 05 62 39 61 69

+33 5 62 39 61 69 infos@piau-engaly.com

English :

Our entertainers invite you to take part in an alcohol-free Beer Pong tournament on the roof terrace of the Auberge de Piau.

Game of ping pong balls in red cups….

Lots of laughs and prizes to be won!

Free entertainment.

Information from the Tourist Office: 05 62 39 61 69

