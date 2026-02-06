Tournoi Brick like This Les Tuiles bar à jeux de société Soustons

Tournoi Brick like This

Les Tuiles bar à jeux de société 8 Rue Daste Soustons Landes

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

Tu aimes les LEGO ? Tu aimes les défis ?

Choisis ton binôme et viens affronter les autres équipes ! Communication, rapidité et agilité vous mèneront à la victoire !

Venez tester le jeu de société LEGO ! On vous apprend les règles puis les équipes s’affrontent lors d’un tournoi. Le jeu se joue en binôme avec un observateur et un constructeur qui ne voit pas la forme à construire.

Les rôles s’inversent à chaque manche. L’objectif est d’être plus rapide que les équipes adverses. .

Les Tuiles bar à jeux de société 8 Rue Daste Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 9 61 41 28 37 lestuiles@outlook.com

English : Tournoi Brick like This

Do you like LEGO? Like a challenge?

Choose your pair and come and take on the other teams! Communication, speed and agility will lead you to victory!

