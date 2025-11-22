Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

TOURNOI CARITATIF DE PALETS EN DOUBLETTE GYMNASE JEAN JAURES Saintes

TOURNOI CARITATIF DE PALETS EN DOUBLETTE GYMNASE JEAN JAURES Saintes samedi 22 novembre 2025.

TOURNOI CARITATIF DE PALETS EN DOUBLETTE

GYMNASE JEAN JAURES 4, Avenue des Jasmins Saintes Charente-Maritime

Tarif : 16 – 16 – 16 EUR

16€ la doublette

Début : 2025-11-22 09:00:00
fin : 2025-11-22 19:00:00

2025-11-22

TOURNOI DE PALETS CARITATIF MOVEMBER
GYMNASE JEAN JAURES 4, Avenue des Jasmins Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 35 29 16 80 

English :

CHARITY SHUFFLEBOARD TOURNAMENT ? MOVEMBER

German :

KARITATIVES SHUFFLEBOARD-TURNIER ? MOVEMBER

Italiano :

TORNEO DI SHUFFLEBOARD DI BENEFICENZA? MOVIMENTO

Espanol :

TORNEO BENÉFICO DE TEJO ? MOVEMBRE

