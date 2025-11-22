TOURNOI CARITATIF DE PALETS EN DOUBLETTE GYMNASE JEAN JAURES Saintes

TOURNOI CARITATIF DE PALETS EN DOUBLETTE

GYMNASE JEAN JAURES 4, Avenue des Jasmins Saintes Charente-Maritime

Tarif : 16 – 16 – 16 EUR

16€ la doublette

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22 09:00:00

fin : 2025-11-22 19:00:00

Date(s) :

2025-11-22

TOURNOI DE PALETS CARITATIF MOVEMBER

.

GYMNASE JEAN JAURES 4, Avenue des Jasmins Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 35 29 16 80

English :

CHARITY SHUFFLEBOARD TOURNAMENT ? MOVEMBER

German :

KARITATIVES SHUFFLEBOARD-TURNIER ? MOVEMBER

Italiano :

TORNEO DI SHUFFLEBOARD DI BENEFICENZA? MOVIMENTO

Espanol :

TORNEO BENÉFICO DE TEJO ? MOVEMBRE

L’événement TOURNOI CARITATIF DE PALETS EN DOUBLETTE Saintes a été mis à jour le 2025-11-10 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge