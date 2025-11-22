TOURNOI CARITATIF DE PALETS EN DOUBLETTE GYMNASE JEAN JAURES Saintes
GYMNASE JEAN JAURES 4, Avenue des Jasmins Saintes Charente-Maritime
Tarif : 16 – 16 – 16 EUR
16€ la doublette
Début : 2025-11-22 09:00:00
fin : 2025-11-22 19:00:00
2025-11-22
TOURNOI DE PALETS CARITATIF MOVEMBER
GYMNASE JEAN JAURES 4, Avenue des Jasmins Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 35 29 16 80
English :
CHARITY SHUFFLEBOARD TOURNAMENT ? MOVEMBER
German :
KARITATIVES SHUFFLEBOARD-TURNIER ? MOVEMBER
Italiano :
TORNEO DI SHUFFLEBOARD DI BENEFICENZA? MOVIMENTO
Espanol :
TORNEO BENÉFICO DE TEJO ? MOVEMBRE
