TOURNOI CHALLENGE 3.4 TC CERS Cers
TOURNOI CHALLENGE 3.4 TC CERS Cers vendredi 17 avril 2026.
Cers
TOURNOI CHALLENGE 3.4 TC CERS
Av. de la Condamine Cers Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17
fin : 2026-05-08
Date(s) :
2026-04-17
Le Tennis Club de Cers vous donne rendez-vous pour son grand tournoi annuel ! Profitez d’un moment sportif et convivial, que vous soyez un joueur amateur ou plus expérimenté !
Le Tennis Club de Cers vous donne rendez-vous pour son grand tournoi annuel ! Ouvert aux joueurs et joueuses de différents niveaux et différents âges, ce tournoi promet convivialité et ambiance sportive, tout au long de la compétition !
A gagner 600 € de dotation pour récompenser les meilleurs du tournoi !
Informations pratiques
– A partir de 18 ans
– Le tournoi est ouvert uniquement aux joueurs dont le classement ne dépasse pas 15/1.
– Retrouvez des tournois simples dames et messieurs réservés aux 35 ans et plus. .
Av. de la Condamine Cers 34420 Hérault Occitanie +33 6 74 82 28 94
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English :
The Tennis Club de Cers invites you to its annual tournament! Whether you’re an amateur or a more experienced player, you’ll enjoy a sporting and friendly atmosphere!
L’événement TOURNOI CHALLENGE 3.4 TC CERS Cers a été mis à jour le 2026-04-05 par 34 ADT34
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