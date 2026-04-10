Cers

TOURNOI CHALLENGE 3.4 TC CERS

Av. de la Condamine Cers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17

fin : 2026-05-08

Date(s) :

2026-04-17

Le Tennis Club de Cers vous donne rendez-vous pour son grand tournoi annuel ! Profitez d’un moment sportif et convivial, que vous soyez un joueur amateur ou plus expérimenté !

Le Tennis Club de Cers vous donne rendez-vous pour son grand tournoi annuel ! Ouvert aux joueurs et joueuses de différents niveaux et différents âges, ce tournoi promet convivialité et ambiance sportive, tout au long de la compétition !

A gagner 600 € de dotation pour récompenser les meilleurs du tournoi !

Informations pratiques

– A partir de 18 ans

– Le tournoi est ouvert uniquement aux joueurs dont le classement ne dépasse pas 15/1.

– Retrouvez des tournois simples dames et messieurs réservés aux 35 ans et plus. .

Av. de la Condamine Cers 34420 Hérault Occitanie +33 6 74 82 28 94

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English :

The Tennis Club de Cers invites you to its annual tournament! Whether you’re an amateur or a more experienced player, you’ll enjoy a sporting and friendly atmosphere!

L’événement TOURNOI CHALLENGE 3.4 TC CERS Cers a été mis à jour le 2026-04-05 par 34 ADT34