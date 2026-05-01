Tournoi Charly Daguerre Impasse Kiroleta Ascain
Tournoi Charly Daguerre Impasse Kiroleta Ascain samedi 23 mai 2026.
Ascain
Tournoi Charly Daguerre
Impasse Kiroleta Complexe sportif Kiroleta Ascain Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 10:00:00
fin : 2026-05-23 17:00:00
Date(s) :
2026-05-23
L’école de rugby organise la 4ème édition de son tournoi Charly Daguerre.
Nous vous attendons nombreux pour encourager nos équipes ! .
Impasse Kiroleta Complexe sportif Kiroleta Ascain 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 11 61 06 elgarrekin.ascain@gmail.com
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English : Tournoi Charly Daguerre
L’événement Tournoi Charly Daguerre Ascain a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme Pays Basque
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