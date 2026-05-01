Tournoi Charly Daguerre Impasse Kiroleta Ascain

Ascain

Tournoi Charly Daguerre

Impasse Kiroleta Complexe sportif Kiroleta Ascain Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 10:00:00

fin : 2026-05-23 17:00:00

Date(s) :

2026-05-23

L’école de rugby organise la 4ème édition de son tournoi Charly Daguerre.

Nous vous attendons nombreux pour encourager nos équipes ! .

Impasse Kiroleta Complexe sportif Kiroleta Ascain 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 11 61 06 elgarrekin.ascain@gmail.com

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English : Tournoi Charly Daguerre

L’événement Tournoi Charly Daguerre Ascain a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme Pays Basque