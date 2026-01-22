Tournoi C’Sport Mainvilliers

Tournoi C’Sport

Début : Lundi 2026-04-27 13:00:00

fin : 2026-04-27 18:00:00

2026-04-27

Cette journée sportive organisée par les étudiants de Polytech Orléans/Campus de Chartres, a pour objectif de promouvoir un mode de vie sain à travers la pratique d’activités physiques variées.

Cet événement vise également à favoriser le partage et la convivialité, tout en soulignant les effets positifs du sport sur la santé et le bien-être. L’après-midi prendra la forme d’un tournoi multi-sports par équipes de 6. Vous vous affronterez sur l’ensemble des disciplines dans un esprit de convivialité et de

compétition. Sports au programme Football Basketball Tennis de table Badminton Pétanque Relais. Événement ouvert à tous les étudiants de l’agglomération de Chartres. .

English :

This field day, organized by students from Polytech Orléans/Campus de Chartres, aims to promote a healthy lifestyle through a variety of physical activities.

